Legende: Setzt Prioritäten Novak Djokovic will nach Olympia vor dem Saison-Endspurt nochmals durchschnaufen. Keystone

Djokovic pausiert nach Olympia

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic zog seine Meldung für das am 9. August beginnende ATP-1000-Turnier in Toronto zurück. Da er vorgängig das Turnier bei den Sommerspielen in Tokio bestreite, verstehe man den Entscheid des Serben, teilten die Veranstalter mit. Zuvor hatten unter anderen bereits die rekonvaleszenten Stan Wawrinka und Dominic Thiem abgesagt. Djokovic gewann in dieser Saison alle drei bisherigen Grand-Slam-Events. Ab 30. August jagt der 34-Jährige in New York den sogenannten «Grand Slam» (Gewinn aller 4 Major-Titel im gleichen Jahr).