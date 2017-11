Jack Sock: Im Endspurt an die Finals-Premiere

Am Sonntag starten die ATP Finals in London. Für die Hälfte der Teilnehmer ist es eine Premiere. Wir stellen die 4 Debütanten vor. In diesem Artikel: Jack Sock (USA/ATP 9).

Zusatzinhalt überspringen Jack Sock Nationalität: USA

Alter: 25

Spitzname: «J. Sizzle» / «Showtime»

Ranking: 9

Anzahl Turniersiege: 4

Die Saison im Rückblick: Sock gewann die Turniere in Auckland, Delray Beach und Paris-Bercy. In Indian Wells wurde er erst im Halbfinal von Roger Federer gestoppt, in Miami schaffte er es bis in die Viertelfinals. Bei den Grand-Slam-Turnieren kam er nicht auf Touren: Erstrunden-Out in Roland Garros und an den US Open. In Wimbledon war in Runde 2, in Melbourne in Runde 3 Schluss. 2017 scheiterte er 7 Mal in der Auftaktrunde.

Das Karriere-Highlight: Nebst dem Titel beim ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy die beiden Medaillen an den Olympischen Spielen in Rio. Im Doppel gewann er zusammen mit Steve Johnson Bronze, im Mixed holte er mit Bethanie Mattek-Sands Gold. 2014 gewann er mit Vasek Pospisil in Wimbledon die Doppel-Konkurrenz.

Der Aufreger: Nach seinem Erstrunden-Sieg in Wimbledon warf Sock das Handtuch in die Menge. Einem jungen Fan wurde dieses jedoch von einem älteren Herrn aus der Hand gerissen. Eine Welle der Empörung brach danach aus. Als Sock mitbekam, was geschehen war, suchte er via Social Media den Jungen und schenkte ihm ein neues Handtuch. Die US, French und Australian Open schlossen sich an und versprachen dem 14-Jährigen, den «Towel-Slam» perfekt zu machen.

No sweat! Happy to chip in an #AusOpen towel. — #AusOpen (@AustralianOpen) 5. Juli 2017

Happy to complete the towels Grand Slam ;) — Roland-Garros (@rolandgarros) 5. Juli 2017

Als Federer seinen 1. Masters Titel holte: War Sock 11 Jahre alt. 1 Jahr später zog es ihn von Nebraska nach Kansas, um in der Tennis Academy von Mike Wolf professionell zu trainieren.

« Verrückte Sachen passieren. Ich habe mir bereits Gedanken über meine Ferien gemacht. »

Trivia: In Kansas besuchte Sock die Highschool. Bemerkenswert: Er hält den Rekord von 80:0 Siegen und gewann die «State Championships» 4 Mal in Folge.

Das sagt Sock: «Verrückte Sachen passieren. Ich habe mir bereits Gedanken über meine Ferien gemacht. Ich habe mich auf den 8. Platz für London geschlichen, es lastet also überhaupt keinen Druck auf mir.»

Sock gewinnt in Paris und löst Finals-Ticket 0:46 min, vom 5.11.2017

Sendebezug: Radio SRF 3, Nachmittagsbulletin, 08.11.2017, 16:00 Uhr