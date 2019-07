Hüsler und Laaksonen verlieren in Gstaad in Runde 1

Marc-Andrea Hüsler unterliegt beim ATP-Turnier in Gstaad 3:6, 6:7 gegen Denis Istomin.

Henri Laaksonen erlebt beim 0:6, 3:6 gegen Albert Ramos-Vinolas ein Debakel.

Damit sind in Gstaad alle Schweizer ausgeschieden.

Schon nach dem 2. Tag ist beim ATP-Turnier in Gstaad kein Schweizer mehr vertreten. Als Letzten erwischte es am Dienstagabend Marc-Andrea Hüsler (ATP 271). Der 23-Jährige zeigte zwar über weite Strecken eine gute Leistung, musste sich nach 88 Minuten aber dennoch dem erfahrenen Usbeken Denis Istomin (ATP 107) mit 3:6, 6:7 geschlagen geben.

Erst im Tiebreak des 2. Satzes war die Luft beim Zürcher draussen, er produzierte Fehler um Fehler und holte in der Kurzentscheidung keinen Punkt mehr. Zuvor hatte Hüsler kurzzeitig gar ein 3. Satz gewunken, war ihm doch das Break zum 4:2 gelungen. Mit unerzwungenen Fehlern schenkte er den Vorsprung aber gleich wieder her.

Laaksonen «nicht ready» und schnell out

Bereits zuvor war Henri Laaksonen (ATP 112) in Gstaad ausgeschieden. Zwischen dem Schaffhauser und Albert Ramos-Vinolas (ATP 85) fiel die definitive Entscheidung zu Beginn des 2. Satzes. Nach einem beinahe 10-minütigen Game schlug der Schweizer bei Breakball Ramos-Vinolas eine Rückhand deutlich ins Aus und ermöglichte seinem Gegenspieler das Break zum 3:1. Nach 62 Minuten nutzte der Spanier seinen ersten Matchball und holte sich den Sieg klar mit 6:0, 6:3.

Begonnen hatte die Partie für den Schweizer denkbar schlecht. Laaksonen zeigte sich äusserst fehlerhaft (40 unerzwungene Fehler im ganzen Match) und konnte im 1. Umgang kein einziges Game gewinnen. Zu Beginn des 2. Satzes steigerte sich der gebürtige Finne und kam im ersten Game gar zu zwei Breakmöglichkeiten. Diese konnte er aber nicht nutzen.

Durchzogene Saison

Mit der Niederlage in Gstaad setzt sich für Laaksonen eine bescheidene Saison fort. Nebst zwei gewonnenen Challenger-Events und zwei gewonnenen Startrunden an Grand-Slam-Turnieren (Australien und Paris), blieben positive Resultate für Laaksonen Mangelware. Er besiegte bislang erst drei Top-100-Spieler in dieser Saison, verlor jedoch in den letzten vier Monaten gegen die Nummern 113, 188, 199, 304, 148, 169, 177, 243, 214 und 335 der Welt.

