Kopf-an-Kopf-Duell um letzten Finals-Platz

Heute, 11:11 Uhr

In Paris-Bercy fehlen in den Halbfinals die grossen Namen. Doch für John Isner und Jack Sock geht es in Bezug auf die ATP Finals um viel.

Bild in Lightbox öffnen. Die Halbfinals des ATP-1000-Turniers von Paris-Bercy sind keine «Blockbuster»: Qualifikant Filip Krajinovic (Ser/ATP 77) fordert John Isner (USA/ATP 14)

(Ser/ATP 77) fordert (USA/ATP 14) Wildcard-Inhaber Julien Benneteau (FR/ATP 83) misst sich mit Jack Sock (USA/ATP 22) Doch sowohl Isner als auch Sock sind noch im Rennen für das 8. und letzte Ticket für die ATP World Tour Finals – beide Amerikaner müssten das Turnier in Paris-Bercy gewinnen, um auf den letzten Drücker doch noch dabei zu sein. Stand jetzt würde sich Pablo Carreño-Busta den letzten Startplatz für London sichern. Der Spanier hatte in Bercy sein Startspiel verloren . Isner schaltet Del Potro aus Isner zerstört Del Potros Hoffnung Isner hielt seine Hoffnungen mit einem Sieg gegen Juan Martin Del Potro aufrecht. Bitter für den Argentinier: Ihm hätte ein Erfolg gegen Isner – den er zuvor in 6 von 8 Duellen geschlagen hatte – gereicht, um seine Saison mit der Finals-Teilnahme zu krönen. Sollte Rafael Nadal für London verletzungsbedingt passen müssen, wäre Del Potro oder Carreño-Busta je nach Abschneiden von Isner und Sock Ersatz. Ausgangslage im Race to London 1

Rafael Nadal (Sp)

qualifiziert

2 Roger Federer (Sz)

qualifiziert 3 Alexander Zverev (De)

qualifiziert 4 Dominic Thiem (Ö)

qualifiziert 5 Marin Cilic (Kro)

qualifiziert 6 Grigor Dimitrov (Bul)

qualifiziert 7 David Goffin (Be)

qualifiziert 8 Pablo Carreño-Busta (Sp)



sas/agenturen