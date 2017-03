Laaksonen übersteht die Quali

Henri Laaksonen steht beim ATP-1000-Turnier in Indian Wells als dritter Schweizer neben Stan Wawrinka und Roger Federer im Hauptfeld.

Henri Laaksonen überstand in der Wüste Kaliforniens die Qualifikation. In der 2. und letzten Runde schlug der 24-jährige (ATP 123) den Amerikaner Dennis Novikov in 3 Sätzen.

Zusatzinhalt überspringen Bacsinszkys 1. Hürde Die Startgegnerin von Timea Bacsinszky (WTA 16) ist bekannt. Die Romande trifft nach einem Freilos in der 1. Runde auf die Rumänin Monica Niculescu (WTA 45).

Sprung in neue Sphären

Laaksonen qualifizierte sich erstmals für ein Turnier dieser Grössenordnung. An Grand-Slam-Turnieren – zuletzt am Australian Open vor zwei Monaten – scheiterte er bislang zehn Mal in der Qualifikation.

Nach langer Durststrecke

Das Hauptturnier der Männer in Indian Wells beginnt am Donnerstag. Laaksonen schaffte erstmals seit letztem Juli in Bastad wieder die sportliche Qualifikation für ein ATP-Turnier (Niederlage in der 1. Runde gegen Fernando Verdasco). In Gstaad und Basel durfte Laaksonen dank Wildcards im Hauptfeld mitspielen.