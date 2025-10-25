 Zum Inhalt springen

Live-Tennis aus Basel bei SRF Swiss Indoors total: Centre Court auch mit den Doppelpartien

Vorletzter Turniertag bei den Swiss Indoors: Hier sehen Sie sämtliche Spiele in voller Länge im unkommentierten Stream.

25.10.2025, 07:18

Das Programm auf dem Center Court

  • 13:00 Uhr: Doppel, 1. Halbfinal: Rohan Bopanna (IND)/Ben Shelton (USA) vs. Adam Pavlasek (CZE)/Jan Zielinski (POL)
  • 15:00 Uhr: Einzel, 1. Halbfinal: Joao Fonseca (BRA) vs. Jaume Munar (ESP)
  • Im Anschluss: Einzel, 2. Halbfinal: Ugo Humbert (FRA) vs. Alejandro Davidovich Fokina (ESP)
  • Im Anschluss: Doppel, 2. Halbfinal: Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) vs. Petr Nouza/Patrik Rikl (CZE/Q)

Sämtliche Partien werden ohne Kommentar abgebildet. Programm-Änderungen bleiben vorbehalten.

