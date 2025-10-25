 Zum Inhalt springen

Live-Tennis aus Basel bei SRF Swiss Indoors total: Der Centre Court im Livestream

Halbfinal-Tag bei den Swiss Indoors: Hier sehen Sie sämtliche Einzel- und Doppelspiele im unkommentierten Stream.

Das Programm auf dem Center Court

  • 13:00 Uhr – Doppel, Halbfinal: Rohan Bopanna (IND)/Ben Shelton (USA) - Adam Pavlasek (CZE)/Jan Zielinski (POL)
  • Nicht vor 15:00 UhrEinzel, Halbfinal: Joao Fonseca (BRA) - Jaume Munar (ESP)
  • Nicht vor 17:00 Uhr: Einzel, Halbfinal: Ugo Humbert (FRA) - Alejandro Davidovich Fokina (ESP)
  • Im Anschluss Doppel, Halbfinal: Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ESP) – Petr Nouza (CZE)/Patrik Rikl (CZE)

Sämtliche Partien werden ohne Kommentar abgebildet.
Programm-Änderungen vorbehalten.

