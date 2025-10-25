Das Programm auf dem Center Court
- 13:00 Uhr – Doppel, Halbfinal: Rohan Bopanna (IND)/Ben Shelton (USA) - Adam Pavlasek (CZE)/Jan Zielinski (POL)
- Nicht vor 15:00 Uhr – Einzel, Halbfinal: Joao Fonseca (BRA) - Jaume Munar (ESP)
- Nicht vor 17:00 Uhr: – Einzel, Halbfinal: Ugo Humbert (FRA) - Alejandro Davidovich Fokina (ESP)
- Im Anschluss – Doppel, Halbfinal: Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ESP) – Petr Nouza (CZE)/Patrik Rikl (CZE)
Sämtliche Partien werden ohne Kommentar abgebildet.
Programm-Änderungen vorbehalten.