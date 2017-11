Murray-Comeback gegen Federer

Andy Murray und Roger Federer treten am Dienstagabend in Glasgow zu einem Exhibition-Match an. Für den Schotten ist es das Comeback nach viermonatiger Verletzungspause.

Roger Federer macht auf dem Weg zu den ATP Finals, die am Sonntag in London beginnen, einen Umweg über Schottland. Im «Rückspiel» des «Matches for Africa 3» vom April in Zürich spielt er erneut gegen Andy Murray. Für den Schweizer ist es der erste Auftritt in Schottland.

Federer-Murray in Zürich

Trainingsintensität gesteigert

Der Schotte hat seit seinem Viertelfinal-Out in Wimbledon MItte Juli wegen Hüftproblemen kein Turnier mehr bestritten. In den letzten Wochen konnte er Medienberichten zufolge wieder intensiver trainieren. Auf die Tour zurückkehren will er im Januar 2018 in Brisbane.

Die Einnahmen des Spiels vom Dienstag, das vor 13'000 Zuschauern stattfinden wird, gehen an diverse Wohltätigkeits-Organisationen. Murray wird zudem an der Seite seines Bruders Jamie ein Doppel gegen Tim Henman und Mansour Bahrami bestreiten.