Nadal erster Miami-Finalist

Rafael Nadal steht dank einem 6:1, 7:5-Sieg gegen Fabio Fognini zum fünften Mal im Final von Miami. Im Endspiel trifft er auf den Sieger der Partie Federer-Kyrgios.

Rafael Nadal erfüllt in Miami seinen Teil zum erhofften Traumfinal gegen Roger Federer. Der Spanier bezwingt am ATP-1000-Turnier Fabio Fognini (ATP 40) 6:1, 7:5 und zieht als erster ins Endspiel ein.

Fognini findet kein Mittel

Nadal liess dem Italiener in dessen zweitem Masters-1000-Halbfinal keine Chance. Der 1. Satz dauerte weniger als 30 Minuten, und auch im 2. Umgang drohte Fognini fast in jedem Servicegame ein Break. Selbst zu einem Breakball kam er hingegen nie. Nach eineinhalb Stunden stand Nadals fünfte Finalteilnahme in Miami fest.

Mehr Glück im 5. Anlauf?

Gewinnen konnte Nadal das Turnier in Florida jedoch weder 2005, 2008, 2011 noch 2014. Gegen Roger Federer verlor er 2005, damals noch über drei Gewinnsätze, nach 2:0-Satzführung. Der Baselbieter könnte in der Nacht auf Samstag (ca. 1:00 Uhr auf SRF zwei) mit einem Sieg gegen Nick Kyrgios die Reprise perfekt machen.