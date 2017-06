Nadal: Für ATP-Finals qualifiziert – in Queen's nicht am Start

Dienstag, 13. Juni 2017, 12:18 Uhr

Nach seinem 10. Triumph bei den French Open ist Rafael Nadal an den ATP World Tour Finals zum Saisonende mit Sicherheit teilnahmeberechtigt. Beim Turnier in Queens von nächster Woche wird er derweil nicht an den Start gehen.

Bild in Lightbox öffnen. Rafael Nadal löste als Erster das Ticket für die ATP-Finals in London mit den 8 weltbesten Spielern. Der 31-jährige Spanier war seit 2005 ununterbrochen für den Jahresabschluss qualifiziert und erzielte als Finalist 2010 gegen Roger Federer und 2013 gegen Novak Djokovic seine besten Resultate. Nadal hat in diesem Jahr bereits eine Einzelbilanz von 43:6 zu Buche stehen, auf dem Weg zu den French Open gewann er die Turniere in Monte Carlo, Madrid sowie Barcelona. «Ich hatte bisher eine grossartige Saison, und ich bin sehr froh, dass ich mich jetzt schon für London qualifiziert habe», blickt der Mallorquiner auf den November voraus. Vergangene Saison hatte Nadal wegen einer langwierigen Handgelenkverletzung auf die Teilnahme am Schlussbouquet der Tennissaison verzichten müssen. Absage für Queens Nächste Woche wird sich Nadal allerdings eine Pause gönnen. Der Spanier sagte am Dienstag seine Teilnahme am ATP-Rasenturnier im Londoner Queen's Club ab und wird kein Vorbereitungsturnier auf Wimbledon (3. bis 16. Juli) spielen. «Diese Entscheidung macht mich traurig, weil ich Queen's liebe», sagte Nadal: «Ich habe das Turnier 2008 gewonnen, und jedes Mal, wenn ich den Final von Wimbledon erreicht habe, hatte ich vorher in Queen's gespielt.» Als Nadal 2013 im Finals-Endspiel stand – und Djokovic unterlag 7:12 min, vom 11.11.2013 Sendebezug: SRF zwei, sportflash, 13.06.17, 20:00 Uhr

bud/agenturen