Legende: Novak Djokovic will den Spielern zu mehr Einfluss und Entscheidungsgewalt verhelfen. Getty Images

Hinter den Kulissen der ATP, der Spielerorganisation im Männer-Tennis, brodelt es wieder einmal: Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic möchte eine neue Spielervereinigung formen. Der Serbe hat deshalb sein Amt als Präsident des Spielerrats der ATP abgelegt. Die ebenfalls im Council vertretenen Vasek Pospisil (CAN) und John Isner (USA) folgten dem Beispiel des 33-Jährigen.

Djokovic will neue Vereinigung angeblich präsidieren

Djokovic sieht sich laut einem Bericht der New York Times als Präsident der neuen Vereinigung. Heissen soll diese «Professional Tennis Players Association» (PTPA). Ihm zur Seite stünden die potenziellen Gründungsmitglieder Isner und Pospisil. Per Mail wurden alle Profis über die Pläne informiert, der Rücklauf war zunächst angeblich eher spärlich.

«Das Ziel der PTPA ist es nicht, die ATP zu ersetzen, aber die Spieler mit einer selbstregierenden Struktur, unabhängig von der ATP, zu versehen und direkter Ansprechpartner der Spieler zu sein», heisst es laut der Zeitung in dem Dokument.

Federer und Nadal gehen auf Konfrontationskurs

Roger Federer und Rafael Nadal haben sich wenig später in die Diskussion um eine neue Spielergewerkschaft eingeschaltet. «Die Welt ist derzeit in einer schwierigen Situation. Ich persönlich denke, dass wir in diesen Zeiten gemeinsam in die gleiche Richtung gehen sollten», teilte Nadal via Twitter mit: «Es ist Zeit für Einheit, nicht für Spaltung.»

Federer unterstützte seinen sportlichen Dauerrivalen. «Dies sind unsichere und herausfordernde Zeiten. Aber ich glaube daran, dass es sehr wichtig für uns ist, als Spieler zusammenzustehen», äusserte sich der Schweizer.

Djokovic selbst war in New York noch kein Statement zu dieser Causa zu entlocken.