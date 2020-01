Legende: Das Schweizer Aushängeschild Belinda Bencic. Keystone

Schweiz mit Bestbesetzung gegen Kanada

Die Schweizer Weltranglistensiebte Belinda Bencic führt das Fed-Cup-Team in der Qualifikationsbegegnung gegen Kanada vom 7./8. Februar in Biel an. Teamcaptain Heinz Günthardt kann neben der Ostschweizerin mit Jil Teichmann (WTA 68), Viktorija Golubic (WTA 76), Stefanie Vögele (WTA 117) und Timea Bacsinszky (WTA 180) auf die besten Schweizerinnen in der Weltrangliste zählen. Die Siegernation reist Mitte April nach Budapest für das neu geschaffene Finalturnier.

Del Potro: wieder eine Knie-Operation

Juan Martin Del Potro muss weiter auf seine Rückkehr auf die ATP-Tour warten. Beim 31-jährigen Argentinier ist aufgrund anhaltender Schmerzen eine weitere Knie-Operation notwendig geworden. Der US-Open-Sieger von 2009 hat seit vergangenem Juni keine Partie mehr bestritten. In der Vorbereitung auf Wimbledon hatte er sich im vergangenen Sommer zum 2. Mal einen Bruch der rechten Kniescheibe zugezogen. Zuvor war Del Potro schon viermal am Handgelenk operiert worden.