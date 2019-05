Legende: Hadert mich sich und der Welt Grigor Dimitrov. Keystone

Dimitrov in Genf bereits out

Nach überstandener Qualifikation ist Grigor Dimitrov beim ATP-Turnier in Genf in der 1. Runde ausgeschieden. Der Bulgare, aktuell nur noch die Nummer 47 der Welt, verlor gegen den Argentinier Federico Delbonis (ATP 84) 6:1, 4:6, 2:6. Dimitrov befindet sich damit weiter in der Krise. Bei den letzten 3 Turnieren schied er jeweils in der Startrunde aus. 2017 hatte er noch die ATP-Finals in London für sich entschieden.