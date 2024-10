Legende: Nimmt sich eine kurze Auszeit Novak Djokovic. Imago/NurPhoto

Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic (ATP 4) hat ohne Angaben von Gründen seinen Start beim ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy in der kommenden Woche abgesagt. «Unglücklicherweise werde ich in diesem Jahr nicht in Paris spielen», teilte der 37-Jährige am Mittwoch auf Instagram mit.

Djokovic hatte zuletzt beim umstrittenen «Six Kings Slam» in Saudi-Arabien gespielt und dort das Spiel um Platz 3 gegen seinen spanischen Dauerrivalen Rafael Nadal gewonnen.

Erstmals seit 2006 titellos

Das Forfait könnte für Djokovic, der in Bercy mit 7 Titeln Rekordsieger ist, Konsequenzen haben. Er ist im Jahresranking aktuell Sechster, könnte aber diese und nächste Woche noch aus den Top 8 verdrängt werden und damit die Qualifikation für die ATP Finals in Turin verpassen.

Der Champion von 24 Grand-Slam-Turnieren hat in diesem Jahr erstmals seit 2006 keinen Titel auf der ATP Tour gewonnen. Dafür sicherte er sich in Paris das ersehnte Olympiagold im Einzel. Dafür gab es allerdings keine Weltranglistenpunkte.