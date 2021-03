Die Ostschweizerin unterliegt beim WTA-Turnier der Russin Anastasia Potapowa in 3 Sätzen.

Geburtstagskind Bencic scheitert in Dubai im Achtelfinal

Legende: An ihrem 24. Geburtstag ausgeschieden Belinda Bencic in Dubai. Freshfocus

Belinda Bencic ist beim WTA-1000-Turnier in Dubai im Achtelfinal ausgeschieden. Die Weltnummer 12 verlor gegen die russische Wildcard-Inhaberin Anastasia Potapowa (WTA 88) mit 1:6, 6:2, 5:7 – und das ausgerechnet an ihrem 24. Geburtstag.

Bencic kam im 1. Satz nur knapp an der Höchststrafe vorbei und musste Bälle zum 0:6 abwehren. Im 2. Durchgang konnte sie sich dann fangen. Der Entscheidungssatz war eine enge Angelegenheit, ehe sich die Ostschweizerin beim Stand von 5:5 zum 3. Mal im Match breaken lassen musste.

Dubai-Championne von 2019 out

Anschliessend wurde Potapowa nicht mehr nervös und verwandelte nach 2:17 Stunden ihren 1. Matchball zum Sieg. Vor 2 Jahren hatte Bencic das Turnier in den Emiraten noch für sich entschieden.

Am Abend steht mit Jil Teichmann in Dubai noch eine zweite Schweizerin im Einsatz. Die Seeländerin spielt gegen die Tunesierin Ons Jabeur (WTA 31) um den Vorstoss in die Viertelfinals.