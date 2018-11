An den ATP Finals hat in der Gruppe Hewitt das grosse Rechnen begonnen. Das sind die möglichen Szenarien.

Mit 2 Siegen und 4:0 Sätzen ist dem überraschenden Südafrikaner Kevin Anderson der Halbfinal-Einzug fast nicht mehr zu nehmen. Für alle anderen ist noch alles möglich – im positiven wie im negativen Sinn. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft Roger Federer auf Anderson, Dominic Thiem misst sich mit Kei Nishikori.

So präsentiert sich die Ausgangslage:

ATP Finals: Gruppe Hewitt Siege/Niederlagen Sätze Games 1. Anderson

2/0

4:0

25:10

2. Nishikori

1/1 2:2 14:21 3. Federer

1/1 2:2

21:18 4. Thiem

0/2 0:4 14:25

Was muss nun geschehen, dass sich Roger Federer für den Halbfinal qualifiziert?

Szenario 1: So steht Federer sicher im Halbfinal

Federer schlägt Anderson und Nishikori verliert gegen Thiem.

Federer gewinnt in 2 Sätzen gegen Anderson und Nishikori schlägt Thiem in 3 Sätzen.

Federer verliert gegen Anderson in 3 Sätzen und Nishikori unterliegt Thiem in 3 Sätzen.

Szenario 2: 3 Spieler mit 2 Siegen

Federer schlägt Anderson und Nishikori gewinnt gegen Thiem (alle in 2 Sätzen).

So wären Federer, Anderson und Nishikori mit jeweils 2 Siegen gleichauf. Nun kommt es darauf an, wer die bessere Erfolgsbilanz in den Sätzen und in den Games aufweist.

Anderson reichen bereits 3 Game-Gewinne gegen Federer, um einen Platz unter den ersten 2 zu sichern, da Nishikori im besten Fall höchstens noch auf eine Game-Erfolgsbilanz von 55,32 Prozent kommen könnte (bei einem 6:0, 6:0 gegen Thiem). Anderson wäre mit über 56 Prozent aus dem Schneider.

Legende: Er hat die komfortabelste Ausgangslage Kevin Anderson ist der Halbfinal-Einzug fast nicht mehr zu nehmen. Imago

Federer ist sicher weiter, wenn er gegen Anderson in 2 Sätzen siegt und dabei nicht ins Tiebreak muss. Dann würde er mindestens eine Erfolgsbilanz von 55,56 Prozent bei den Games erreichen und Nishikori ebenfalls übertreffen.

Es gibt also bereits jetzt eine Konstellation für Anderson und Federer, in welcher sie beide sicher weiter sind, wenn sie ein entsprechendes Resultat abliefern.

Szenario 3: 3 Spieler mit 1 Sieg

Federer verliert gegen Anderson und Thiem gewinnt gegen Nishikori (alle in 2 Sätzen).

So wäre Anderson weiter, während Federer, Thiem und Nishikori mit je einem Sieg gleichauf wären.

Sollte Thiem sein Spiel mit 6:0, 6:0 gewinnen, würde er als Gruppenzweiter in den Halbfinal einziehen, da seine Erfolgsquote (50,98%) von Federer auch bei einem 6:7, 6:7 gegen Anderson nicht mehr übertroffen werden könnte.

Federer braucht bei diesem Szenario also Schützenhilfe von Nishikori und darf gleichzeitig selber nicht zu hoch verlieren. Für den Japaner hingegen gibt es keine Hoffnung mehr, er könnte Thiems Erfolgsbilanz auch bei einer 6:7, 6:7-Niederlage nicht mehr übertreffen.

