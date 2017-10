Service gut, alles gut: Federer bezwingt Nadal erneut

Roger Federer hat sich den 94. Titel auf der ATP-Tour gesichert. Der Baselbieter schlug in einem hochstehenden Final in Schanghai die Weltnummer 1 Rafael Nadal 6:4, 6:3.

Federer - Nadal: Die Live-Highlights 2:27 min, vom 15.10.2017

4. Sieg gegen Rafael Nadal 2017: Nach Melbourne, Miami und Indian Wells gewinnt Roger Federer auch den 4. Vergleich in diesem Jahr gegen den Spanier.

94. Titel auf der Tour: Federer erweitert sein Palmarès um eine weitere Trophäe. Es ist zudem sein 350. Sieg bei einem ATP-1000-Event.

Der Service als Schlüssel zum Erfolg: Nur gerade 8 Punkte gesteht Federer seinem Gegner bei eigenem Aufschlag zu.

Was für eine Rückkehr von Federer auf die ATP-Tour nach einer mehrwöchigen Wettkampfpause: Seit dem Viertelfinal-Aus an den US Open hatte der Baselbieter kein Turnier mehr bestritten. Und nun bezwang er im Schanghai-Final mit Nadal den Überflieger des Jahres 2017 und kann sich bereits wieder als Turniersieger feiern lassen.

Der Final-Erfolg basierte vor allem auf einer herausragenden Aufschlagsleistung Federers. Der Schweizer gestand Nadal keinen einzigen Breakball zu. Nur gerade 8 Punkte konnte der Mallorquiner als Rückschläger gewinnen. Federer seinerseits konnte die Ballwechsel kurz halten und schlug 28 Winner (10 Asse).

4 Asse in 50 Sekunden: Federers perfektes Game 0:57 min, vom 15.10.2017

Nadals Siegesserie reisst

So reichte Federer ein Break bei erster Gelegenheit (zum 1:0) zum Gewinn des 1. Satzes. Und obwohl Nadal im 2. Durchgang einen Tick aggressiver zu Werke ging, blieb der «Maestro» jederzeit Herr der Lage und schaffte erneut 2 Servicedurchbrüche (zum 3:2 und 6:3).

Federer stoppte damit die 16 Spiele währende Siegesserie von Nadal. Für den Weltranglisten-Zweiten ist es der 6. Turniersieg 2017 und der 2. am 1000er-Turnier von Schanghai nach 2014. Ausserdem wahrte Federer eine kleine Chance, das Jahr 2017 noch als Weltranglisten-Erster abzuschliessen.

