Sock ringt Cilic nieder

Im Duell der beiden Startverlierer an den ATP Finals in London hat Jack Sock gegen Marin Cilic seine ersten Punkte gebucht – und damit seine Chancen auf das Weiterkommen gewahrt.

Live-Highlights Sock - Cilic 3:17 min, vom 14.11.2017

Jack Sock befreit sich gegen Marin Cilic gleich mehrfach aus einer Rücklage

Roger Federer genügt in seinem 2. Gruppenspiel heute Dienstag (ab 21:10 Uhr, live SRF zwei) gegen Alexander Zverev (ATP 3/De) ein Sieg zum definitiven Halbfinal-Einzug

Auch der zweite 3-Satz-Marathon in der O2-Arena sollte sich für Marin Cilic nicht auszahlen. Der Kroate musste nach 148 Minuten der Weltnummer 9, Jack Sock aus den USA, zum 5:7, 6:2, 7:6 (7:4) gratulieren.

Der 1,91-m-Mann aus Nebraska wurde für seine Hartnäckigkeit belohnt, so kämpfte er sich gleich mehrfach in den Match zurück. Er machte etwa einen Satz-Rückstand wett und korrigierte im entscheidenden Durchgang ein 0:3.

Auch im Tiebreak sprach nach einer 4:2-Führung zunächst einiges für Cilic. Doch Sock hatte nochmals eine Antwort parat und holte sich mit 5 Punkten in Serie seine Siegpremiere an den ATP Finals. In der Endabrechnung gewann er einen einzigen Punkt mehr (103 vs. 102).

