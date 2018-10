«Ich habe seit ein paar Tagen im Bauch etwas gespürt, vor allem beim Aufschlag. Die Ärzte sagten mir, ich solle besser nicht spielen», begründete Rafael Nadal am Mittwoch seinen kurzfristigen Startverzicht.

Seit seiner Aufgabe im Halbfinal der US Open Anfang September wegen einer Knieverletzung hat der French-Open-Rekordsieger kein Spiel mehr bestritten. Ob der 32-Jährige an den ATP-Finals teilnehmen wird, ist noch offen.

Djokovic wieder zu oberst

Wegen Nadals Absage wird Novak Djokovic am kommenden Montag nach fast zwei Jahren wieder an die Spitze der Tennis-Weltrangliste zurückkehren. Der Serbe sammelte mit seinem Vorstoss in die Achtelfinals in der französischen Hauptstadt genügend Punkte, um in der Weltrangliste virtuell am Mallorquiner vorbeizuziehen.

Djokovic war in seiner Karriere bereits 223 Wochen lang die Nummer 1, zuletzt hatte er diese Position am 6. November 2016 inne.