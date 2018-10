Roger Federer startet in Basel am Dienstagabend

Roger Federer (ATP 3) wird am Dienstagabend ins Hallenturnier in Basel starten. Die Swiss Indoors setzten die Partie des Lokalmatadoren gegen Filip Krajinovic (ATP 35) auf «nicht vor 19:00 Uhr» an. Heisst: Dauern die vorherigen Partien von Daniil Medwedew (ATP 20), John Millman (ATP 36) und Co länger als geplant, verschiebt sich auch Federers Anspielzeit.

Wawrinka am Mittwoch gegen Mannarino

Stan Wawrinkas (ATP 68) Anspielzeit für den Mittwoch ist noch nicht bekannt. Auf ihn wartet mit dem Franzosen Adrian Mannarino (ATP 44) ein erster harter Brocken.

Der dritte Schweizer Einzelstarter Henri Laaksonen (ATP 175) spielt bereits am Montagabend gegen Marco Cecchinato (ATP 21).