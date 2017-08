Stark verbessert: Federer steht im Halbfinal

Heute, 22:15 Uhr

Roger Federer steht beim ATP-1000-Turnier in Montreal in der Runde der letzten 4. Gegen Roberto Bautista Agut zeigt er sich in den entscheidenden Momenten wacher.

Federer - Bautista Agut: Zusammenfassung Federer - Bautista Agut: Livehighlights Federer - Bautista Agut: Zusammenfassung 2:30 min, vom 11.8.2017

Federer - Bautista Agut: Livehighlights 1:13 min, vom 11.8.2017 Beim 6:4, 6:4 gegen Roberto Bautista Agut (ATP 16) steht Roger Federer nur ein wenig mehr als eine Stunde auf dem Platz.

Vor allem bei den Breakchancen zeigt sich der Schweizer bereit: 3 von 6 Chancen verwertet er.

Im Halbfinal trifft der Schweizer auf Robin Haase (ATP 52). Im Vergleich zum Achtelfinal gegen David Ferrer, in dem er beinahe zwei Stunden lang kämpfen musste, lief es gegen den nächsten Spanier deutlich einfacher: Nur 68 Minuten dauerte der Viertelfinal gegen Roberto Bautista Agut. Kein Vorbeikommen am Netz: Federer deckt alles ab Gross war der Leistungs-Unterschied zwischen den beiden Kontrahenten dabei nicht. Umso wichtiger waren dabei Details, wie der Service, der den 1. Satz entschied: Das Break zum 5:4 schenkte der 29-jährige Spanier Federer mit einem Doppelfehler.

Wenig später holte sich Federer den Satz mit einem Ass. Der Schweizer nahm anschliessend den Schwung mit in den 2. Satz und legte gleich wieder mit einem Break los. Doch Bautista Agut liess sich nicht abschütteln und glich mit seinem 1. Break aus. Premiere auf der ATP-Tour Federer wäre aber nicht Federer, wäre er nicht in der Lage, erneut mit einem Service-Durchbruch zu kontern. Später musste der 36-Jährige nochmals 2 Breakbälle abwehren, nach 68 Minuten verwertete er aber seinen 1. Matchball zum 6:4, 6:4. Im Halbfinal kommt es zum ersten Duell auf der ATP-Tour mit Robin Haase. Gegen den Niederländer hat Federer erst einmal gespielt, allerdings im Davis Cup: 2012 überliess er seinem Gegner nur gerade 9 Games. Sendebezug: Radio SRF 3, Bulletin von 22:00 Uhr, 11.08.17

bbi/sda