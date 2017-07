Tennis-News: Djokovic gelingt Hauptprobe

Novak Djokovic gewinnt beim Rasen-Turnier in Eastbourne seinen zweiten Titel des Jahres.

Pünktlich auf das 3. Grand-Slam-Turnier des Jahres hat Novak Djokovic einen rar gewordenen Erfolg gefeiert. Der Serbe gewann den Final des ATP-250-Turniers in Eastbourne gegen Gael Monfils mit 6:3 und 6:4. Für Djokovic war es der erste Auftritt auf Rasen und der erste Turniersieg seit Doha im Januar. In Wimbledon trifft die Weltnummer 4 in der 1. Runde auf den Slowaken Martin Klizan (ATP 44).