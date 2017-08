Tennis-News: Nishikori fällt bis Saisonende aus

Die Spitze der ATP bröckelt weiter: Auch Kei Nishikori muss für den Rest der Saison Forfait geben. Und: Belinda Bencic trainiert in ihrer Heimat.

Nach Stan Wawrinka und Novak Djokovic muss mit Kei Nishikori (ATP 9) ein dritter Top-10-Spieler seine Saison vorzeitig beenden. Erst vor wenigen Tagen hat sich der Japaner vom Turnier in Cincinnati zurückgezogen, dabei aber noch auf einen Start an den US Open gehofft. Sein Handgelenk hat ihm nun aber einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Belinda Bencic trainiert seit einem Monat in der slowakischen Stadt Trnava. Nach ihrer Verletzung und einer Handgelenksoperation im Mai will die ehemalige Weltnummer 7 zurück auf die WTA-Tour. Bencic hat ihre Wurzeln in der Slowakei und besitzt auch deren Staatsbürgerschaft.