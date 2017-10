Trotz Schnupfen: Federer bereit für die Swiss Indoors

Die Roger-Federer-Festspiele in Basel haben definitiv begonnen. Bei seinem ersten Medientermin präsentierte sich der Lokalmatador in bester Laune.

Etwas verschnupft zwar, aber ansonsten sehr zuversichtlich stellte sich Roger Federer am Sonntagnachmittag der Presse. Bereits seit einigen Tagen weilt der 36-Jährige in seiner Heimatstadt und hat schon einige Trainingseinheiten absolviert.

« Die Nummer 1 ist für mich momentan zweitrangig. » Roger Federer



Federer strebt in Basel seinen insgesamt 8. Titel an, seit 2006 stand er bei jeder Teilnahme im Final. Es ist deshalb sonnenklar, dass er nach der verletzungsbedingten Absage von Rafael Nadal der ganz grosse Favorit ist. Und die Vorzeichen für einen 8. Titel stehen gut, wie Federer im Vorfeld verriet.

Das sagt Roger Federer über...

... sein Befinden: «Ich bin etwas verschnupft, aber sonst geht es mir gut. Ich habe erfolgreich trainiert und bin gut drauf. Ich habe die Verletzungen hinter mir und kann befreit aufspielen.»

«Ich bin etwas verschnupft, aber sonst geht es mir gut. Ich habe erfolgreich trainiert und bin gut drauf. Ich habe die Verletzungen hinter mir und kann befreit aufspielen.» ... die Nummer 1: «Das ist für mich momentan zweitrangig. Ich habe zu viele Turniere verpasst, um in einer besseren Position zu sein. Nadal hat mehr und zum Teil auch besser gespielt.»

«Das ist für mich momentan zweitrangig. Ich habe zu viele Turniere verpasst, um in einer besseren Position zu sein. Nadal hat mehr und zum Teil auch besser gespielt.» ... Startgegner Frances Tiafoe: «Bei den US Open habe ich auf Sparflamme gespielt, dort war ich nicht fit. Es ist aber immer gefährlich, gegen einen jungen Spieler zu spielen. Sie haben nichts zu verlieren. Es ist keine einfache erste Runde.»

Als Chiudinelli-Fan im Publikum

Erstmals gilt es für Federer am Dienstagabend (live auf SRF zwei und in der Sport App) ernst. Bereits am Montag dürfte der Schweizer aber auf dem Center Court anzutreffen sein – wenn auch nur als Zuschauer.

Federer hofft, die vielleicht letzte ATP-Partie seines Freundes Marco Chiudinelli live verfolgen zu können. Der Baselbieter beendet nach den Swiss Indoors seine Karriere.

