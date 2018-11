Zverev scheitert an Chatschanow

Überraschung in Paris-Bercy

In nur 71 Minuten musste sich der an Nummer 4 gesetzte Alexander Zverev dem Russen Karen Chatschanow geschlagen geben. Der Deutsche blieb – geplagt von Rückenproblemen – beim 1:6, 2:6 chancenlos. Zverev gab seine drei ersten Aufschlagspiele ab, zwei davon durch Doppelfehler, und liess sich anschliessend am Rücken behandeln.

Im 2. Durchgang stemmte sich Zverev gegen die drohende Niederlage, mit dem Break zum 2:4 war sein Widerstand aber endgültig gebrochen. Im Halbfinal bekommt es Chatschanow mit Dominic Thiem zu tun. Der an Nummer 6 gesetzte Österreicher schaffte gegen Jack Sock (ATP 23) das Comeback und siegte 4:6, 6:4. 6:4.