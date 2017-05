Viel Sand im Getriebe bei Andy Murray

Es läuft derzeit gar nicht rund bei Andy Murray. Der Schotte fand seit seiner Verletzung die Form nicht wieder, die Sandsaison war bisher schon fast eine Katastrophe.

Andy Murray über seine aktuelle Form und die French Open 1:19 min, vom 17.5.2017

Es läuft nicht bei Andy Murray. Der Schotte kommt in diesem Jahr einfach nicht richtig auf Touren – auf Sand schon gar nicht. Nur gerade 2 Partien hat er bei den 1000er-Turnieren von Monte Carlo, Rom und Madrid gewonnen.

2017: 2 Siege – 2016: 12 Siege

Viel zu wenig für die Ansprüche einer Weltnummer 1. Zum Vergleich: Im letzten Jahr hatte er bei diesen Turnieren 12 Siege eingefahren, triumphierte in Rom und verlor in Madrid erst im Final.

« Es gibt keinen Grund, wieso ich die French Open nicht gewinnen könnte. » Andy Murray



Woran liegt es? Am Druck des Weltranglisten-Führenden? Murray verneint. «Ich spiele einfach nicht gut. Das hat nichts mit meiner Klassierung zu tun», stellt der Schotte klar. «Die letzten Wochen waren nicht einfach. Ich spiele kein gutes Tennis und ich muss irgendwie der Turnaround schaffen.»

Hat Murray eine Chance auf den French-Open-Titel?

Optionen Ja, er wird rechtzeitig wieder in Topform sein. Nein, in diesem Jahr wird er auf Sand keine Stricke mehr zerreissen.

Noch hat Murray, der am vergangenen Montag seinen 30. Geburtstag gefeiert hat, ein paar Tage Zeit, um sich für die French Open in Form zu bringen. «Viele Leute denken, dass ich aufgrund der letzten Woche in Paris chancenlos sein werde», sagte der Schotte. Er selbst sieht das anders: Es gebe keinen Grund, wieso er die French Open nicht gewinnen könne. «Ich habe ja auf Sand auch schon sehr, sehr gut gespielt.»

Damit hat er definitiv Recht. Vor einem Jahr scheiterte er in Roland Garros erst im Final an Novak Djokovic. Wenn er den angestrebten Turnouround schafft, dann ist Murray auch in diesem Jahr ein heisser Kandidat auf den Titel.

Andy Murray 2017 Turnier

Resultat

Gewonnene Spiele

Katar Final-Niederlage 4 Australian Open

Runde 4

3 Dubai Sieg 5 Indian Wells

Runde 2

0 Monte Carlo

Runde 3

1 Barcelona Halbfinal

3 Madrid Runde 3

1 Rom Runde 2

0

Sendebezug: Radio SRF 4 News, Morgenbulletin, 17.5.2017, 06:00 Uhr