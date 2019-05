Legende: Setzt er aus? Rafael Nadal. Keystone

Seit seinem Debüt 2003 hat Rafael Nadal das Sand-Turnier von Madrid noch nie verpasst. Eigentlich ein Wunder, bei der Verletzunghistorie des Spaniers.

Nun könnte diese Serie reissen. Gemäss diversen Medienberichten gibt es bei Nadal einen Verdacht auf eine Viruserkrankung. Am Sonntag hat der fünfache Madrid-Sieger das Training in der Hauptstadt ausgelassen, am Montagmittag nun hat er einen geplanten Medientermin verschoben.

Erste Hürde wäre Auger-Aliassime

Nadal würde planmässig am Mittwoch in die 2. Runde einsteigen. Sein Auftaktgegner wäre das kanadische Jungtalent Felix Auger-Aliassime. Die Weltnummer 2 wartet noch immer auf den ersten Titel in diesem Jahr.