Man darf es fast schon als Naturgesetz bezeichnen: Spielt Rafael Nadal an den French Open, gewinnt er in aller Regel auch. 85 Siege in 87 Spielen lautet die fast makellose Bilanz des Mallorquiners im Stade Roland Garros. Nur Robin Söderling (2009) und Novak Djokovic (2015) konnten den «Stier aus Manacor» in Frankreichs Hauptstadt bezwingen.

So gilt der Paris-Spezialist im Final gegen Dominic Thiem (ATP 8) ebenfalls als klarer Favorit. Dies schlägt sich auch in den Wettquoten nieder: Diverse Wettanbieter zahlen bei einem Sieg von Nadal lediglich das 1,22-fache des Einsatzes aus.

Droht Herausforderer Thiem im Final zum Sparring-Partner zu verkommen? Es gibt durchaus auch Punkte, die für den österreichischen Majorfinal-Debütanten sprechen:

Druck: Thiem – er ist neben Thomas Muster, French-Open-Sieger 1995, der einzige Österreicher in einem Major-Final – hat nichts zu verlieren. Nadal hingegen müsste bei einer Niederlage die Weltnummer 1 wieder an Roger Federer abgeben.

Kaum ein Tennisspieler weiss, wie Nadal auf Sand zu schlagen ist. Thiem schon: Er setzte sich dieses Jahr in Madrid in 2 Sätzen durch. Auch in Rom (2017) und Buenos Aires (2016) blieb der 24-Jährige erfolgreich. Selbstvertrauen: «Ich weiss, wie ich gegen ihn spielen muss. Ich habe einen Plan», gab ein zuversichtlicher Thiem zu Protokoll. Sein Coach Günter Bresnik meinte: «So wie er sich hier präsentiert, traue ich ihm den Sieg zu.»

Auch wenn die Rollenverteilung klar ist: Thiem, Spitzname «Dominator», ist der Exploit zuzutrauen. Er würde sich in Paris dann in den exklusiven Zirkel der Nadal-Bezwinger spielen.

