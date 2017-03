Wawrinka lässt nichts anbrennen

Stan Wawrinka steht beim ATP-1000-Turnier von Indian Wells im Achtelfinal. Der an Nummer 3 gesetzte Romand besiegte den Deutschen Philipp Kohlschreiber mit 7:5, 6:3.

Entscheidende Punkte bei Wawrinka - Kohlschreiber 1:36 min, vom 14.3.2017

Stan Wawrinka steht in Indian Wells wie im Vorjahr ohne Satzverlust im Achtelfinal. In seinem Drittrundenspiel gegen Philipp Kohlschreiber (ATP 31) geriet der Schweizer nie in Bedrängnis und setzte sich in 1:17 Stunden mit 7:5, 6:3 durch.

Der Romand startete gut und erspielte sich gegen den 33-jährigen Deutschen gleich zum Auftakt drei Breakbälle. Doch nachdem er keinen davon nutzen konnte, machte er es bei den nächsten Gelegenheit beim Stand von 6:5 besser und sicherte sich den Satz.

Hawk-eye ins Glück: Wawrinkas verwerteter Matchball

Dank Hawk-eye zum Sieg

Nach verhaltenem Startsatz drehte der Schweizer in Durchgang 2 auf: Im 2. Servicegame Kohlschreibers sicherte sich Wawrinka mit einer wunderbaren Rückhand das Break.

Zwar liess er in der Folge drei Möglichkeiten zum Doppelbreak aus, doch der an Nummer 3 gesetzte Waadtländer hatte das Geschehen in der Folge unter Kontrolle und musste Kohlschreiber keinen einzigen Breakball zugestehen. Beim 3. Matchball wurde eine Rückhand Wawrinkas aus gegeben, doch Hawk-eye widerlegte den Schiedsrichter – womit der 5. Sieg im 5. Duell mit dem Deutschen im Trockenen war.

Duell gegen einen Lucky Loser

Im Achtelfinal kommt es überraschend zum Duell mit Yoshihito Nishioka (ATP 70). Der japanische Lucky Loser eliminierte Tomas Berdych nach einer famosen Aufholjagd. Wawrinka und der 21-jährige Nishioka trafen noch nie aufeinander.

