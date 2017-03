Wawrinka stürmt ins Endspiel

Murray nicht in Miami

Die Weltnummer 1 Andy Murray hat für das ATP-1000-Turnier von Miami in der kommenden Woche Forfait erklärt. Der 29-jährige Brite laboriert an einer Verletzung im rechten Ellbogen und legt seinen Fokus auf die Vorbereitung der Mitte April beginnende Sandsaison. Murray scheiterte in Indian Wells in der 2. Runde an Vasek Pospisil.