Wawrinka verzichtet auf Tie Break Tens

Stan Wawrinkas Comeback verzögert sich weiter. Der Romand erklärte für die Tie Break Tens in Melbourne Forfait. Der Grund für seinen Verzicht ist noch nicht bekannt.

Wawrinka wollte beim Turnier in Melbourne sein Comeback nach über sechsmonatiger Verletzungspause geben. Das Show-Turnier hätte für den Romand als einziger Test vor den am Montag beginnenden Australian Open dienen sollen. Weshalb Wawrinka auf einen Start verzichtet und was dies für die Australian Open bedeutet, ist noch unklar.

Wawrinka hatte bereits für das Exhibition-Turnier in Abu Dhabi Ende Dezember Forfait erklären müssen.

Raonic rückt nach

Als Ersatz für Wawrinka rückt der Kanadier Milos Raonic beim Tie Break Tens nach. Beim Event in Melbourne nehmen acht Top-Spieler teil. Gespielt wird im K.o.-System, ein Match umfasst ein Tiebreak auf 10 Punkte.