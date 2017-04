Wawrinka zum Auftakt gegen Vesely

Nach einem Freilos bekommt es Stan Wawrinka beim ATP-1000-Turnier in Monte Carlo mit Jiri Vesely zu tun. Es ist das 2. Duell gegen den Tschechen.

Vesely setzte sich im Fürstentum in der Startrunde gegen Mischa Zverev durch. Der 1,98 Meter grosse Tscheche besiegte den Deutschen mit 7:6 (7:3) und 6:3. Nun wartet Stan Wawrinka auf die Nummer 54 der Welt.

Der im Fürstentum an Nummer 3 gesetzte Romand und Vesely standen sich bislang einmal gegenüber. 2014 gewann Wawrinka an den US Open in 3 Sätzen. Zwei Durchgänge wurden allerdings erst im Tiebreak entschieden.

Linkshänder Vesely stand letzte Woche in Marrakesch im Halbfinal, wo er dem späteren Turniersieger Borna Coric aus Kroatien unterlag.