Weltnummer 698 schockt Raonic – auch Murray out

Thanasi Kokkinakis (ATP 698) hat beim ATP-Turnier in Queen's mit Milos Raonic den Vorjahresfinalisten eliminiert. Es war zugleich sein erster Sieg gegen einen Top-10-Spieler. Eine Sternstunde erlebte auch Jordan Thompson (ATP 90) gegen Andy Murray.

Im Sommer 2015 hat Thanasi Kokkinakis mit Rang 69 das höchste Ranking seiner jungen Karriere erreicht – zwei Jahre später liegt er lediglich an 698. Stelle. Was war passiert? Der Australier laborierte an verschiedenen Verletzungen, spielte 2016 lediglich einen Match. An Olympia in Rio verlor er in der Startrunde.

« Ich war lange weg, deshalb ist das riesig für mich. » Thanasi Kokkinakis



Auch 2017 lief es bislang nicht viel besser, einem Sieg stehen drei Niederlagen gegenüber. Doch in London landete er nun einen grossen Erfolg: Der Wildcard-Inhaber eliminierte beim 7:6, 7:6 mit Milos Raonic (ATP 6) den Vorjahresfinalisten von Queen's und Wimbledon.

No. 698 @TKokkinakis is lowest-ranked player to beat Top 6 opponent since No. 1,013 @Darren_Cahill beat No. 6 Ivanisevic '94 @BNPParibasOpen — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) 20. Juni 2017

Murray sucht seine (Rasen)-Form

Eine unerwartete Niederlage setzte es auch für Andy Murray ab. Der Schotte unterlag dem 23-jährigen Australier Jordan Thompson (ATP 90) in der 1. Runde mit 6:7, 2:6. Damit nimmt für Murray eine schwierige Saison, die mit dem Halbfinal an den French Open kurzzeitig einen Aufschwung erhalten hatte, ihren Lauf.