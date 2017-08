Zverev fügt Federer erste Finalniederlage 2017 zu

Alexander Zverev hat den Lauf von Roger Federer gestoppt: Der Baselbieter unterlag dem Deutschen im Final von Montreal 3:6, 4:6.

Federer-Zverev: Die Live-Highlights 1:47 min, vom 13.8.2017

Die jüngere Generation setzt sich durch: Der 20-jährige Zverev schlägt den 16 Jahre älteren Federer

Die schöne Serie reisst: Bei der 6. Finalteilnahme 2017 kassiert Federer die 1. Niederlage

Rückschlag im Kampf um die Nummer 1: Rafael Nadal klar im Vorteil

Ab Mitte des 2. Satzes passte bei Roger Federer nicht mehr viel zusammen: Der Schweizer bewegte sich zunehmend schlecht, konnte den Aufschlag scheinbar nicht mehr richtig durchziehen. Prompt geriet er bei eigenem Service beim Stand von 3:3 mit 0:40 ins Hintertreffen und kassierte gegen Alexander Zverev das 2. Break der Partie.

Bester Punkt geht an Zverev

Zverev zeigt keine Nerven

Der 20-jährige Deutsche, der vor Wochenfrist bereits in Washington gewonnen hatte, zeigte nicht die Spur von Nervosität und servierte den 2. Sieg im 4. Duell mit Federer nach Hause.

Zverev hatte schon den besseren Start erwischt und vor allem bärenstark serviert. Federer konnte sich im gesamten Spiel nur drei Breakchancen erspielen, aber keine davon nutzen. Zudem kam er nur auf eine Aufschlagquote von 51 Prozent.

Damit kassierte Federer, der zuvor in diesem Jahr bei 7 Turnierteilnahmen 5 Mal den Titel gewonnen hatte, die erste Finalniederlage des Jahres. In Montreal, wo in den ungeraden Jahren alternierend mit Toronto der Roger's Cup ausgetragen wird, steht er nach wie vor ohne Titel da.

Rückschlag im Kampf um die Nummer 1

Der Weg zur Nummer 1 ist für den 36-jährigen Baselbieter damit wieder deutlich länger geworden. Anstatt diese Woche als virtueller Leader ins Turnier in Cincinnati zu steigen, muss er nun mindestens den Halbfinal erreichen, wenn er verhindern will, dass sich Rafael Nadal die Nummer 1 schnappt.

Nur mit dem Turniersieg im US-Bundesstaat Ohio würde auf jeden Fall Federer statt Nadal die Weltranglistenspitze vom verletzten Andy Murray übernehmen.

Roger Federers Saison 2017 Turnier Abschneiden Gegner Resultat Australian Open

Sieg

Rafael Nadal

6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:2

Dubai Zweitrunden-Aus Jewgeni Donskoi

6:3, 6:7, 6:7

Indian Wells

Sieg Stan Wawrinka

6:4, 7:5

Miami Sieg Rafael Nadal

6:3, 6:4

Stuttgart Startrunden-Aus Tommy Haas

6:2, 6:7, 4:6

Halle Sieg Alexander Zverev

6:1, 6:3

Wimbledon Sieg Marin Cilic

6:3, 6:1, 6:4

Montreal Finalniederlage Alexander Zverev 3:6, 4:6



