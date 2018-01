Bencic und Federer auf Finalkurs

Heute, 12:19 Uhr, aktualisiert um 14:28 Uhr

Das Schweizer Duo gewinnt am Hopman Cup in Perth beide Einzel und das Doppel gegen Russland. Damit kommt es für Roger Federer und Belinda Bencic am Donnerstag gegen die USA zum entscheidenden Spiel um den Finaleinzug.

Zusammenfassung Bencic - Pawljutschenkowa Zusammenfassung: Federer - Chatschanow Bencic: «Federers Erfahrung ist mega» Zusammenfassung Bencic - Pawljutschenkowa 2:14 min, vom 2.1.2018

Zusammenfassung: Federer - Chatschanow 1:33 min, vom 2.1.2018

Bencic: «Federers Erfahrung ist mega» 1:54 min, vom 2.1.2018 Roger Federer legte mit dem Sieg gegen Karen Chatschanow 6:3, 7:6 (8:6) vor.

Belinda Bencic entschied das Duell gegen Russland im Einzel gegen Anastasia Pawljutschenkowa (6:1, 3:6, 6:3) frühzeitig.

Und auch im sportlich unbedeutenden Doppel zeigten sich die Schweizer in bester Spiellaune und gewannen 4:3 (5:1), 3:4 (3:5), 4:1.

Am Donnerstag gehts gegen die USA um den Gruppensieg und den Finaleinzug. «Danke, dass ihr für meinen Match geblieben seid» Kampfstarke Bencic Im entscheidenden zweiten Match liess Belinda Bencic ihrer Kontrahentin (WTA 15) zu Beginn keine Chance und entschied den ersten Satz klar für sich. Vor den Augen von Team-Kollege Federer verlor die Weltnummer 74 im zweiten Satz die Kontrolle über das Spiel und musste über den dritten Satz gehen, wo sie Kampfgeist bewies und Anastasia Pawljutschenkowa bezwang. Federer nach Fehlstart souverän Für Roger Federer verlief der Start ins neue Jahr untypisch. Gleich im ersten Game musste sich der Schweizer von Karen Chatschanow breaken lassen. Doch Federer reagierte postwendend mit einem Rebreak und gewann den ersten Satz nach 29 Minuten souverän mit 6:3. «Genau das, was ich gebraucht habe» Spannende Entscheidung Im zweiten Satz wurde die Nummer 2 der Welt von Chatschanow richtig gefordert. Vor 13'943 gut aufgelegten Zuschauern zeigten die Beiden packende Ballwechsel und gaben keine Aufschläge mehr ab. Die Entscheidung musste im Tie-Break her, wo Federer gar einen Satzball abwehren musste. Doch am Ende behielt der Schweizer die Nerven und entschied das Tie-Break mit 10:8 für sich. Das Doppel gegen Russland verkam nach den Schweizer Siegen im Einzel zum Trainingsspiel, das vor allem der Unterhaltung der Zuschauer diente. Richtig gefordert werden die Schweizer dann wieder am Donnerstag, wo sie auf das Duo Sock/Vandeweghe treffen (SRF info, 10:30 Uhr). Die Amerikaner haben ebenfalls beide bisherigen Duelle am Hopman Cup gewonnen. Gute Laune beim Platzinterview nach dem Doppel 3:07 min, vom 2.1.2018

