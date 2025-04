Céline Naef (WTA 178) schlägt am Billie Jean King Cup in Radom (POL) Marta Kostjuk (UKR/WTA 25) mit 6:4, 7:6 (7:1).

Für die 19-jährige Schwyzerin ist der Triumph gegen die hochfavorisierte Ukrainerin der grösste Karriere-Sieg.

Im 2. Match misst sich Jil Teichmann (WTA 96) mit Jelina Switolina (UKR/WTA 18).

Mit insgesamt 3:0 und 6:0 Sätzen muss die Schweiz die Ukraine am Billie Jean King Cup in Polen schlagen, um sich in der Gruppe E noch den 1. Rang zu sichern, der für das Finalturnier in Shenzhen (CHN) berechtigt. Die Hoffnungen, das vermeintlich Unmögliche zu schaffen, sind nach dem 1. Match zwischen Céline Naef und Marta Kostjuk noch intakt – das war keineswegs zu erwarten gewesen.

Immerhin traf die 19-jährige Weltnummer 178 auf die um 153 Ränge besser klassierte Ukrainerin, die es 2024 auch schon in den Viertelfinal der Australian Open geschafft hatte. Doch Naef zeigte in ihrem ersten Duell mit Kostjuk eine sehr überzeugende Leistung. Nach 1:58 Stunden verwertete sie ihren 3. Matchball, entschied ein einseitiges Tiebreak im 2. Satz mit 7:1 für sich.

Legende: Ballte zurecht die Faust Céline Naef. Keystone/EPA/Piotr Polak POLAND OUT

Es ist Naef grösster Sieg ihrer noch jungen Karriere. Bislang war dies ein 6:3, 6:3 im Mai 2024 gegen die damalige Weltnummer 44 Clara Burel (FRA) gewesen.

Naef mit Comeback-Qualitäten

Den Startsatz hatte Naef trotz zwischenzeitlichem 3:4-Rückstand und 0:30-Rücklage im 8. Game noch für sich entschieden. Auf das Break von Kostjuk reagierte die 19-Jährige mit dem direkten Rebreak zum 4:4. Ihr anschliessendes Aufschlagspiel gewann Naef ohne Mühe, kurz später verwertete sie ihren 1. Satzball zum 6:4 – auch dank gütiger Mithilfe der keineswegs souveränen Ukrainerin.

Kostjuk bewahrte dann aber im 2. Umgang doch noch Nerven – vorerst. Beim Stand von 2:2 gelang der 22-Jährigen ein umkämpftes Break zum 3:2, nachdem Naef zuvor 4 Breakbälle abgewehrt und selbst kurz vor dem Gamegewinn gestanden hatte. Wenig später führte die Frau aus Kiew mit 4:2.

Das brachte Naef aber erneut nicht aus der Fassung. Sie drehte den Spiess zum 5:4 um, vergab anschliessend zwar 2 Matchbälle, schlug dann aber im Tiebreak mit 6 Punkten in Folge zum 7:1 eiskalt zu.

So geht es weiter

Im 2. Match zwischen der Schweiz und der Ukraine kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Jil Teichmann und Jelina Switolina. Ob auch Teichmann in 2 Sätzen gewinnen kann, erfahren Sie live auf SRF zwei.

