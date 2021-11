Der Schweizer Captain Heinz Günthardt freut sich, dass dieser Tage in Prag endlich alles aufgegangen ist für sein Team – und er sendet für den Final am Samstag eine Warnung an Russland aus.

Die Schweizer Tennisspielerinnen räumten vor 3 Monaten bei den Olympischen Spielen in Tokio im grossen Stil ab. Belinda Bencic krönte sich im Einzel zur Goldmedaillengewinnerin und holte zudem an der Seite von Viktorija Golubic Silber.

Gemessen an diesen Erfolgen, ist es nur logisch, dass das Schweizer Team zum Schluss einer kräftezehrenden Saison am Billie Jean King Cup nun um die Trophäe spielt. Und doch greift diese Schlussfolgerung deutlich zu kurz ...

Captain Heinz Günthardt schätzt ein: «Wir sind ein Team, das schon länger stark ist. Aber es müssen im entscheidenden Moment ein paar Sachen zusammenpassen, damit wir das auch zum Ausdruck bringen können.» So machten in den letzten Jahren teils schwere Auslosungen oder aber Verletzungspech seiner Equipe das Leben schwer.

Nach dem Meisterstück noch einen draufgesetzt

Beim aktuellen Anlauf in Prag aber laufen die Schweizerinnen regelrecht zur Hochform auf. Das Meisterstück lieferten sie am Donnerstag im 2. Gruppenspiel ab, als sie Favorit und Gastgeber Tschechien ausschalteten. «Dieser Sieg hat viel Kraft gekostet – mehr in emotionaler denn in physischer Hinsicht. Deshalb war es ganz grosse Klasse, wie die Spielerinnen im Halbfinal rausgelaufen sind.»

Sie hätten sich im Vorfeld des Turniers um die Team-Krone auf die Fahne geschrieben, dass sie um den Titel mitspielen wollten. «Nun sind wir im Final und werden auch dort eine zähe Nuss sein», prophezeit Günthardt.

Der 62-Jährige sagt eine sehr enge Kiste voraus. Bencic ergänzt: «Das wird sehr tough. Denn Russland ist eine der führenden Tennisnationen, das zeigte sich auch bei Olympia. Aber wir werden den Russinnen mit grossem Selbstvertrauen gegenübertreten.»

Die Ostschweizerin verweist nochmals auf den Kraftakt am Vortag gegen Tschechien. «Es war sehr schwierig, aus dieser Gruppe herauszukommen.» Vor dem Turnier hätte man dies nicht unbedingt erwarten dürfen, denn das Teilnehmerfeld hier sei wirklich hochkarätig.

Nun freut sich die Teamleaderin in erster Linie auf etwas mehr Schlaf als am Vortag – und dann auf den Showdown, in dem nochmals alle ihre letzten Kräfte mobilisieren werden.

