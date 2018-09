6:3, 6:4, 4:6, 6:7, 4:6 – Marc-Andrea Hüsler verliert das erste Einzel gegen Schwedens Markus Eriksson in 5 Sätzen.

Davis Cup in Biel

Bis zum 4:1 im dritten Durchgang deutete alles auf einen ungefährdeten Sieg von Marc-Andrea Hüsler (ATP 386) hin. Satz 1 und 2 hatte der Schweizer Linkshänder ohne grössere Mühe gewonnen und kam gar zu 2 Spielbällen zum 5:1. Doch dann tauchten beim Hünen aus Rüschlikon muskuläre (und nervliche) Probleme auf. Und ab da war es ein anderes Spiel.

Trotz Medical Time Out bewegte sich Hüsler in der Folge handicapiert. Am Ende ging die schwedische Weltnummer 455 Markus Eriksson als Sieger vom Platz. 6:3, 6:4, 4:6, 6:7 (10:12), 4:6 lautete das finale Verdikt aus Hüslers Sicht.

Laaksonen gegen «No-Name»

Somit liegt die Schweiz nach dem Auftakt-Spiel der Playoffs im Hintertreffen. Im 2. Einzel vom Freitagabend ist Henri Laaksonen (ATP 120) gegen Jonathan Mridha (ATP 1094) haushoher Favorit.

Sendebezug: sportlive, SRF zwei, 14.9.2018, 13:00 Uhr