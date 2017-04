Djokovic mit erfolgreichem Comeback

Der Serbe hat im Davis-Cup-Viertelfinal nach überstandener Ellbogenverletzung eine siegreiche Rückkehr auf den Tennis-Court gefeiert.

Serbien - Spanien *2:0

Novak Djokovic gewann in Belgrad das Auftakteinzel gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas mit 6:3, 6:4, 6:2. Viktor Troicki brachte die Gastgeber danach ebenfalls mit einem Dreisatzsieg über Pablo Carreno Busta 2:0 in Front. Die Spanier müssen in der serbischen Hauptstadt ohne ihren Star Rafael Nadal auskommen.

Zusatzinhalt überspringen Siegesserie gerissen Die längste Siegesserie im Davis Cup ist am Freitag gerissen: Der Weltranglisten-56. Marcos Baghdatis (31) hat nach 14 Jahren und 36 Spielen erstmals wieder einen Match verloren. Der Zyprer unterlag im Playoff-Spiel der Weltgruppe 2 in Nikosia gegen den Tunesier Moez Echargui 5:7, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 1:6.

Australien - USA *2:0

Vor dem Halbfinal-Einzug steht auch Australien. Im Duell der beiden erfolgreichsten Nationen sorgte Jordan Thompson am Freitag für die überraschende Führung. Der Weltranglisten-79. besiegte Jack Sock in 4 Sätzen. Anschliessend setzte sich Nick Kyrgios mit 7:5, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) gegen John Isner durch.

Frankreich - Grossbritannien *2:0

Auch die Briten müssen ohne ihren Superstar auskommen. Der Weltranglisten-Erste Andy Murray ist nicht dabei. Nach den beiden Einzeln steht der Davis-Cup-Sieger von 2015 vor dem Out.

Belgien - Italien *2:0

Steve Darcis brachte den unterlegenen Finalisten von 2015 mit einem Viersatzsieg über Pablo Lorenzi in Front. David Goffin legte gegen Andreas Seppi in 3 Sätzen nach.

