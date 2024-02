Marc-Andrea Hüsler unterliegt in der Davis-Cup-Qualifikation gegen die Niederlande im ersten Einzel Tallon Griekspoor.

Legende: Marc-Andrea Hüsler. Freshfocus/Urs Lindt

Dem Schweizer Team ist der Auftakt in das Duell mit den Niederlanden in der Davis-Cup-Qualifikation missglückt. Auswärts in Groningen verlor Marc-Andrea Hüsler (ATP 199) das erste Einzel gegen Tallon Griekspoor (ATP 29) mit 6:7 (3:7) und 6:7 (3:7).

Hüsler erwischte einen schlechten Start und geriet schnell durch einen Serviceverlust 0:2 ins Hintertreffen. Aber der Schweizer zeigte eine Reaktion und schaffte das sofortige Rebreak. In einem Satz auf Augenhöhe musste schliesslich das Tiebreak entscheiden. Dort war Griekspoor im entscheidenden Moment besser.

00:38 Video Der Satz- und Matchball von Griekspoor Aus Sport-Clip vom 02.02.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Griekspoor in den Tiebreaks besser

Auch in Durchgang 2 hielt Hüsler gut mit, brachte seine Aufschlagspiele wie auch sein Gegner ohne grosse Probleme durch. Aber erneut konnte Griekspoor sein Niveau in der nötig gewordenen Kurzentscheidung noch einmal steigern. Nach 1:50 verwandelte der Niederländer seinen zweiten Matchball zum Sieg.

Im zweiten Einzel trifft am Freitag Leandro Riedi (ATP 175) auf Botic van de Zandschulp (ATP 63). Die Partie gibt es live auf SRF zwei.

Der Sieger des Qualifikationsduells, das am Samstag mit einem Doppel und zwei weiteren Einzeln zu Ende geht, zieht in die Gruppenphase der 16 besten Nationen im September ein.