Schweiz unterliegt USA mit 0:5

Das Schweizer Davis-Cup-Team hat die Partie der 1. Runde der Weltgruppe in Birmingham im Bundesstaat Alabama gegen die USA mit 0:5 verloren.

Adrien Bossel (3:6, 5:7 gegen Sam Querrey) und Antoine Bellier (4:6, 3:6 gegen Steve Johnson) verloren am Sonntag die beiden bedeutungslos gewordenen Einzel gegen ihre im Ranking deutlich höher klassierten Widersacher klar.

Pause für Laaksonen und Chiudinelli

Captain Severin Lüthi liess wie sein Gegenüber Jim Courier nach der schon am Samstag gefallenen Entscheidung mit Henri Laaksonen und Marco Chiudinelli seine besten Einzelspieler pausieren. Beide waren nach ihren Einsätzen an den Tagen zuvor körperlich leicht angeschlagen und haben in dieser Woche bereits wieder einen Einsatz geplant.

Den Schweizern gelang gegen den haushohen Favoriten in den fünf Partien nur ein Satzgewinn. Mitte September spielen sie in den Playoffs gegen den Abstieg aus der Weltgruppe, Gegner und Austragungsort sind noch nicht bekannt. Die USA treffen in den Viertelfinals auswärts auf Australien.