Golubic unterliegt Wundertüte Sasnowitsch

Heute, 14:59 Uhr

Die Schweiz liegt im Fed-Cup-Halbfinal gegen Weissrussland nach dem ersten Einzel mit 0:1 zurück. Viktorija Golubic unterlag Alexandra Sasnowitsch in einer hin und her wiegenden Partie in 3 Sätzen.

Golubic verliert nach heroischem Kampf das 1. Einzel 1:40 min, vom 22.4.2017 Die Schweiz liegt nach dem 1. Einzel 0:1 zurück

Ob Timea Bacsinszky der Ausgleich gelingt, erfahren Sie hier im Liveticker Es war eine bittere Niederlage für Golubic (WTA 54), denn das 1. Einzel in Minsk hätte auch genau so gut zu Gunsten der Zürcherin ausgehen können. Nach 2:45 Stunden musste sie sich der weissrussischen Teamleaderin Sasnowitsch aber mit 3:6, 7:5, 5:7 geschlagen geben. Sasnowitsch, die Nummer 96 der Welt, nahm beim entscheidenden Servicedurchbruch im 3. Satz eine gehörige Portion Glück in Anspruch. Beim Stand von 5:5 bekam die weissrussische Teamleaderin zwei Breakmöglichkeiten, wovon sie die erste dank einem Netzroller nutzen konnte. Die Entscheidung im 1. Einzel Sasnowitsch mit viel Risiko Im 1. Satz hatte Golubic ihrer Gegnerin wenig entgegenzusetzen. Sasnowitschs risikoreiches Spiel mit druckvollen Grundlinienschlägen ging voll auf, während es der Schweizerin an Länge und Präzision fehlte. Viel deutete darauf hin, dass Golubic auch in der Reprise 10 Tage nach der Achtelfinal-Niederlage in Biel (1:6, 4:6) chancenlos bleiben würde. Weil bei Sasnowitsch aber plötzlich gar nichts mehr zusammenpasste, führte Golubic im 2. Durchgang schnell 4:0 mit Doppelbreak. Zwar musste sie die Weissrussin in der Folge noch auf 5:5 herankommen lassen, holte die Vorteile mit einem weiteren Break aber wieder auf ihre Seite und schaffte den Satzausgleich. Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 22.04.2017, 12:00 Uhr

