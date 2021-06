Die Viertelfinals am Dienstag:

Alexander Zverev (ATP 6) - Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46) 6:4, 6:1, 6:1

Daniil Medwedew (ATP 2) - Stefanos Tsitsipas (ATP 5) ab 21 Uhr live auf SRF zwei

Im 6. Anlauf im Hauptfeld von Roland Garros hat es für Alexander Zverev erstmals mit der Qualifikation für den Halbfinal geklappt. Der Deutsche bekundete mit Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46) überhaupt keine Probleme. Der spanische Überraschungsmann zog im grössten Spiel seiner noch jungen Karriere einen rabenschwarzen Tag ein. Nach nur gerade 96 Minuten verwertete Zverev seinen 1. Matchball zum 6:4, 6:1, 6:1.

Legende: Konnte im Viertelfinal Kräfte sparen Alexander Zverev. imago images

Einzig im 1. Durchgang konnte Davidovich Fokina das Spielgeschehen einigermassen spannend gestalten. 2 Mal ging der 21-Jährige mit Break in Führung, gab diesen Vorsprung aber jeweils umgehend wieder her. Den 4. und entscheidenden Servicedurchbruch im Startumgang realisierte Zverev dann beim Stand von 5:4. Während sich der Deutsche in der Folge steigern konnte, brachte Davidovich Fokina weiter nichts zustande. In der gesamten Partie gewann der Spanier nur 3 seiner 12 Aufschlagspiele.