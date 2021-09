Belinda Bencic wird auch ihren 4. Auftritt an den US Open gegen Iga Swiatek im zweitgrössten Stadion absolvieren.

Legende: Darf an gewohnter Stätte ran Belinda Bencic. Keystone

Belinda Bencic spielt ihren Achtelfinal an den US Open in New York im Louis Armstrong Stadion. Die Partie gegen die Polin Iga Swiatek (WTA 8), die French-Open-Siegerin 2020, ist am Montag ab 17:10 Uhr Schweizer Zeit live auf SRF zwei zu sehen.

Damit setzt Bencic ihre «Armstrong-Serie» fort: Bereits gegen Arantxa Rus, Martina Trevisan und Jessica Pegula in den Runden 1 bis 3 spielte sie im zweitgrössten Stadion in Flushing Meadows.

00:18 Video Bencic: «Swiatek spielt sehr aggressiv» Aus Sport-Clip vom 04.09.2021. abspielen