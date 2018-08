Will in Flushing Meadows weiterhin jubeln

Stan Wawrinka eröffnet an den US Open in New York am Mittwoch den Spielbetrieb. Der 33-jährige Lausanner bestreitet seine Partie der 2. Runde gegen Ugo Humbert ab 17:00 Uhr Schweizer Zeit. Dem französischen Qualifikanten steht Wawrinka auf dem Grandstand, dem drittgrössten Stadion der Anlage in Flushing Meadows, gegenüber.

Ebenfalls am Mittwoch im Einsatz steht Jil Teichmann. Die 21-Jährige aus Biel dürfte nicht vor 23 Uhr auf Platz 7 auf die Estin Kaia Kanepi treffen. Beide Partien können Sie live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.