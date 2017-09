24. Grand-Slam-Triumph: Hingis gewinnt Mixed-Titel an den US Open

Heute, 19:27 Uhr

Martina Hingis sammelt weiter fleissig Grand-Slam-Titel. An der Seite von Jamie Murray triumphierte sie an den US Open in der Mixed-Konkurrenz. Das Duo schlug Hao-Ching Chan (Taiwan) und Michael Venus (Neus) in 3 Sätzen.

Die entscheidenden Punkte bei Hingis/Murray - Chan/Venus 1:37 min, vom 9.9.2017 Gezittert: Nach dem souveränen Startsatz mussten Martina Hingis und Jamie Murray noch einmal zittern. Sie setzten sich schliesslich nach gut einer Stunde mit 6:1, 4:6 und 10:8 durch. Für Hingis ist es der 2. Mixed-Titel an den US Open nach 2015 (mit Leander Paes).

2. Turnier, 2. Titel: Hingis/Murray bestritten in New York ihr erst zweites gemeinsames Turnier. Bereits in Wimbledon hatte das Duo den Titel geholt. Hingis und Murray legten ein regelrechtes Startfurioso hin: Nach nur 22 Minuten und 3 Breaks hatten sie den 1. Durchgang gewonnen. Partie ab 2. Satz ausgeglichen Erst danach gestaltete sich der Final im Arthur Ashe Stadium ausgeglichener. Hao-Ching Chan und Michael Venus mussten einen ersten Breakvorsprung zwar umgehend wieder preisgeben, mit dem 2. Servicedurchbruch zum 5:4 führten sie aber die Vorentscheidung herbei. Der beste Punkt des Spiels geht nicht an Hingis/Murray 0:35 min, vom 9.9.2017 Das Champions Tiebreak blieb bis zum 7:7 ausgeglichen. Nach dem 3. Minibreak liessen sich Hingis/Murray aber nicht mehr vom Erfolgsweg abbringen und verwerteten nach 69 Minuten den 1. Matchball zum Triumph. Hingis' Erfolgsgeschichte geht weiter Hingis baute ihr eindrückliches Palmares damit weiter aus: Für die 36-Jährige ist es bereits der 24. Grand-Slam-Titel.

Hingis triumphierte zum 7. Mal im Mixed. Zudem gewann die Ostschweizerin12 Mal im Doppel und 5 Mal im Einzel. Das Double winkt Am Sonntag hat Hingis die Chance, auch im Doppel den Titel zu holen. An der Seite von Yung-Jan Chan, der Schwester von Hao-Ching, trifft sie auf das tschechische Duo Hradecka/Siniakova (live auf SRF info). Sendebezug: Livestream www.srf.ch/sport, 09.09.2017, 18:00 Uhr

sta