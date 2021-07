Viktorija Golubic bestreitet ihren Drittrundenmatch in Wimbledon gegen Madison Brengle am Freitagnachmittag auf Court 12.

3. Runde am Freitag

Legende: Hofft auf den Achtelfinal-Einzug Viktorija Golubic. Keystone

Viktorija Golubic (WTA 66) dürfte in der 3. Runde von Wimbledon am Freitagnachmittag nicht vor 15:00 Uhr (live auf SRF zwei und in der Sport App) im Einsatz stehen. Die Partie der Schweizerin gegen Madison Brengle (WTA 82) ist auf Court 12 als dritte des Tages nach einem Frauen- und einem Männer-Match angesetzt.

Golubic hat die Amerikanerin zuletzt im Vorbereitungsturnier von Eastbourne in der Qualifikation bezwungen. Die Zürcherin stand in Wimbledon und überhaupt an Grand Slams bisher noch nie im Achtelfinal.