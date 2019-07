3. Runde in Wimbledon

Pella entzaubert Anderson in 3 Sätzen

Nachdem er im Vorjahr noch gegen Novak Djokovic im Endspiel gestanden hatte, ging für Kevin Anderson die diesjährige Reise an der Church Road nach der 3. Runde nicht mehr weiter. Guido Pella aus Argentinien (ATP 26) zwang die südafrikanische Turniernummer 4 unerwartet deutlich mit 6:4, 6:3, 7:6 in die Knie. Der 33-Jährige war mit dem Handicap angetreten, dass er zuletzt mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte.

Opelka zollt dem Coup über Wawrinka Tribut

Ein anderer früherer Wimbledon-Finalist bekundete mehr Erfolg: Milos Raonic, dem im Jahr 2016 ein einziger Sieg zum Turniersieg gefehlt hatte, beendete den Höhenflug von Reilly Opelka. Der 2,11-m-Hüne aus Michigan, der am Mittwoch Stan Wawrinka in 5 Sätzen niedergerungen hatte, konnte gegen den Kanadier nichts mehr ausrichten. Im Aufschlagsknüller war einzig der erste Satz ausgeglichen, ehe Raonic in den folgenden beiden Umgängen sein Gegenüber je 2 Mal breakte und mit 7:6 (7:1), 6:2 und 6:1 reüssierte. Beide Spieler schlugen je 13 Asse. Für den 28-Jährigen sprach, dass er sich nur 7 unerzwungene Fehler leistete (gegenüber 31 von Opelka). Im Achtelfinal trifft Raonic nun überraschend auf Guido Pella.

Legende: Reilly Opelka Im Match gegen Milos Raonic wurden dem Amerikaner wieder die Grenzen aufgezeigt. Reuters

Pliskova ringt Hsieh nieder

1:46 Stunden brauchte Karolina Pliskova, um ihre Drittrunden-Begegnung gegen die unorthodox spielende Su-Wei Hsieh zu gewinnen. Die tschechische Weltnummer 3 musste gegen die Taiwanesin den zweiten Satz abgeben, setzte sich schliesslich aber doch noch mit 6:3, 2:6, 6:4 durch. Nächste Gegnerin von Pliskova ist ihre Landsfrau Karolina Muchova.

