Félix Auger-Aliassime (ATP 27) setzt sich im Viertelfinal der US Open gegen Alex De Minaur (ATP 8) in vier Sätzen 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4) durch.

Die umkämpfte Partie dauert 4:10 Stunden.

In seinem zweiten US-Open-Halbfinal trifft der Kanadier auf Jannik Sinner (ATP 1) oder Lorenzo Musetti (ATP 10).

Nach 2021 hat Félix Auger-Aliassime erneut den Halbfinal an den US Open erreicht. Der Kanadier musste sich den Sprung unter die letzten 4 des Turniers aber hart erarbeiten. Nach dem Verlust des ersten Satzes gelang ihm gegen den besser klassierten Alex De Minaur die Wende. Geschlagene 4:10 Stunden waren gespielt, als er seinen ersten Matchball nutzen konnte.

Auger-Aliassime war der angriffigere Spieler. Insgesamt gelangen ihm 51 Gewinnschläge bei allerdings auch 50 Fehlern (De Minaur: 29:43). In den wichtigen Momenten zeigte sich der 25-Jährige etwas abgebrühter als sein ein Jahr älterer Gegner. Das zeigte sich exemplarisch in den beiden Tiebreaks, die Auger-Aliassime für sich entschied. Er hat nun 6 von 6 Kurzentscheidungen an diesem Turnier gewonnen.

De Minaur seinerseits verlor auch den 6. Viertelfinal an einem Grand-Slam-Turnier. Er dürfte vor allem dem 2. Satz nachtrauern: Bei 6:5 im Tiebreak vergab er als Rückschläger eine Chance auf die 2:0-Satzführung.

Italiener wartet im Halbfinal

Im Halbfinal bekommt es Auger-Aliassime mit Jannik Sinner oder Lorenzo Musetti zu tun. Die beiden Italiener stehen sich in der Night Session gegenüber. Gegen Vorjahressieger Sinner blieb Auger-Aliassime zuletzt im Viertelfinal von Cincinnati komplett chancenlos. Er verlor 0:6, 2:6.

US Open