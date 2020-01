«Massage oder keine Massage?» – darüber zerbrach sich Roger Federer zu später respektive früher Stunde nach seinem Marathonsieg gegen John Millman den Kopf. Der Schweizer war noch bis weit nach 2 Uhr auf der Anlage, wollte aber eigentlich so schnell wie möglich ins Bett.

Wie steckt Federer das Millman-Spiel weg?

Kein Wunder: Die Zeit bis zum nächsten Match ist kurz, die Regeneration in diesem Stadium seiner Karriere wichtiger denn je. Den über vierstündigen Abnützungskampf dürfte Federer am Samstag definitiv spüren. Die Frage stellt sich: Wie wirkt sich dieser Kraftakt auf den Rest des Turniers aus?

Nur zweimal musste der mittlerweile 38-Jährige in den letzten 8 (!) Jahren so früh im Turnierverlauf über fünf Sätze gehen. 2012 in Wimbledon stand er in der 3. Runde gegen Julien Benneteau kurz vor dem Out, 2017 startete Federer mit zwei Fünfsatz-Matches in die US Open. Zusätzlich von Rückenproblemen geplagt, erholte er sich von diesen Anstrengungen nicht mehr und unterlag im Viertelfinal Juan Martin del Potro.

Negativlauf gestoppt

Der hart erkämpfte Erfolg gegen Millman dürfte Federer aber auch Auftrieb geben. Die letzten 3 Fünfsätzer hatte er allesamt verloren: 2018 in Wimbledon gegen Kevin Anderson und vergangene Saison in New York gegen Grigor Dimitrov sowie in Wimbledon gegen Novak Djokovic.

Was ebenfalls positiv ist: Mit Marton Fucsovics wartet auf Federer ein Gegner, der eine ähnliche Spielweise pflegt wie Millman.

Das war eine tolle Erfahrung für mich. Ich habe mich in jener Zeit extrem weiterentwickelt.

Der Baselbieter kennt seinen Achtelfinalgegner von gemeinsamen Matches (2:0-Bilanz), aber insbesondere von gemeinsamen Trainings. Federer lud den Ungarn einst zu einer Trainingswoche nach Zürich ein. «Das war eine tolle Erfahrung für mich. Ich habe mich in jener Zeit extrem weiterentwickelt», blickt Fucsovics zurück.

Im Gegensatz zu Federer startet Fucsovics mit einem vollen Tank in die zweite Woche. Der 27-Jährige schaltete mit Denis Shapovalov, Jannik Sinner und Tommy Paul gleich drei «NextGen»-Spieler aus und gab dabei nur einen Satz ab.

